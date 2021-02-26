''BİR TAVUKTAN DAHA FAZLASI'' Bİ TAVUK ARTIK ISPARTA'DA...
Bitavuk'ta her lezzet meşe kömürü ateşinde pişiyor... Birbirinden benzersiz bitavuk ürünlerini karıştırın, birleştirin, değiştirin, soslayın,
şaşırtın, kendinize özel bir menü hazırlayın, yaratıcılığınızı damak zevkinizle tanıştırın!
Bi Tavuk Isparta Şubesi, gezegendeki en güzel soslarıyla 1 Mart'ta açılıyor..!
''Yıllarca en sıkışık anınızda
her köşe başında sizi doyurmak için bekleyen
o bildiğiniz tavuk dönere bir şeyler olmuş,
adı da bitavuk olmuş, denediğinizde
anlayacaksınız...''
Adres: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet caddesi 1756 sokak. ( Kültür sineması arkası Şibar Türkcell iletişim yanı)
Bitavuk'ta her lezzet meşe kömürü ateşinde pişiyor... Birbirinden benzersiz bitavuk ürünlerini karıştırın, birleştirin, değiştirin, soslayın,
şaşırtın, kendinize özel bir menü hazırlayın, yaratıcılığınızı damak zevkinizle tanıştırın!
Bi Tavuk Isparta Şubesi, gezegendeki en güzel soslarıyla 1 Mart'ta açılıyor..!
''Yıllarca en sıkışık anınızda
her köşe başında sizi doyurmak için bekleyen
o bildiğiniz tavuk dönere bir şeyler olmuş,
adı da bitavuk olmuş, denediğinizde
anlayacaksınız...''
Adres: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet caddesi 1756 sokak. ( Kültür sineması arkası Şibar Türkcell iletişim yanı)