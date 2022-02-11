Isparta Vali Vekili Osman Kaymak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Yoğun kar yağışının ardından kentteki hizmetlerin aksamaması için Vali Vekilliğine görevlendirildiğini belirten Kaymak, “Ispartalılar çok saygılı, devletine ve milletine bağlı insanlar. Bu zorlu süreci halkımız çok anlayışla karşıladı” dedi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kentteki afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devamı için eski Samsun Valisi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekilliğine görevlendirildi. Vali Vekili Osman Kaymak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Şubat Perşembe günü kentin yoğun kar yağışı aldığını belirterek, o süreçte Vali Ömer Seymenoğlu’nun Kovid-19 nedeniyle karantinaya girdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Şehirdeki çalışmaların hızlıca yapılması gerektiğinden dolayı daha önce Samsun Valiliğini yapan Sayın Osman Kaymak geçici olarak ilimize görevlendirildi. Sayın valimiz pazartesiye kadar şehrimizde görev yaptıktan sonra Ankara’daki görevine dönecek” dedi.Vali Vekili Osman Kaymak’ın zorlu süreçte kendilerine çok destek verdiğine değinen Başdeğirmen, “Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu dönemi sorunsuz atlatmaya çalıştık. Sağ olsunlar köy ve ilçelerimize yakın ilgi gösterdiler. Defalarca toplantı yaptık, afetle alakalı neler yapılabilir, afet döneminde neler olur, sayın valimizin bu konudaki tecrübelerinden istifade ettik. Bizlere çok katkı sağladı. Kendisini böyle bir dönemde ağırladık, ama lavanta ve gül döneminde kendisini Isparta’da görmek bizlere şeref verir. Sayın valimize çok teşekkür ederiz. Ankara’daki önemli görevlerinizde de başarılar dileriz” şeklinde konuştu.Vali Vekili Osman Kaymak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun karantinada olması dolasıyla Cumartesi günü kendisinin görevlendirildiğini belirterek, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu sizleri çok seviyor ve Isparta’ya büyük değer veriyor. Buradaki en ufak bir rahatsızlıktan dolayı da rahatsızlık duyar. Benim buraya geliş sebebim sayın bakanımızın Isparta’ya verdiği değer ve önemdir. Burada bir aksama olmaması için bizi gönderdiler. Cumartesi günü gecesi Isparta’ya geldim. Geldiğimizde belediyemiz, il özel idaresi ve AFAD organize bir şekilde çalışmaların başındalardı” diye konuştu.Kar yağışının ardından kentte elektrik kesintileri yaşandığını kaydeden Kaymak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak’ın bu süreçte Isparta’da olmasının kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu ifade etti. Vali Vekili Osman Kaymak, “Daha önce Kocaeli ve Sultandağı depremleri tecrübem var. Bakanlarımızın burada olması işlemlerimizi hızlı bir şekilde bitirmemize vesile oluyor. Şu anda Isparta’mız bu zorlu süreçten çıktı ve normal şartlara döndü. Sayın Valimiz Ömer beyin karantina süresi cumartesi-pazar günü bitiyor. Kendisiyle sürekli görüşüyorum, Allah’a şükür herhangi bir sağlık sorunu yok. Gelince işlerini devam ettirecektir. Sizlerle tanışmaktan da çok mutlu oldum. Isparta’yı güller diyarı olarak biliyoruz, Isparta hakkında güzel hatıralarımız var ama değerli başkanımızla böyle bir ortamda tanışmış olduk” ifadelerini kullandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte köylere gittiklerini hatırlatan Kaymak, “Ispartalılar çok saygılı, devletine ve milletine bağlı insanlar. Bunu Ispartalılarda gördüm. Bu zorlu süreci halkımız çok anlayışla karşıladı. Kar yağışının Isparta’mıza ve Anadolu’muza bereket getirmesini diliyorum. Isparta’ya geçmiş olsun. Tüm Ispartalılara teşekkürlerimizi sunuyorum” görüşlerinde bulundu.