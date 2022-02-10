"23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI" MAHALLEDE MAÇ VAR

GENEL AÇIKLAMALAR

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

MÜSABAKA TAKVİMİ

ÖDÜLLER

OYUN KURALLARI

BELGE

11-13 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarımız mahalle maçlarının muhteşem atmosferinde buluşuyor. Başvurular başladı!Detay ve Başvuru için...Maçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca öngörülen hükümlere, https://www.tff.org adresinde yayımlanan uluslararası oyun kurallarına ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. Talimatta belirtilen şartları taşıyan her takım turnuvaya katılabilecektir.Maçlar, Mahalli, Grup, Yarı Final ve Türkiye Birinciliği kademelerinde, kız ve/veya erkek takımları arasında yapılacaktır. Yarışmalara ait duyurular ve katılımcı listeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yayımlanacaktır. Tertip Komitesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde var olan İl Organizasyon Tertip Komiteleri ile birlikte ASKF temsilcisi ve FİT (Futbol İl Temsilcisi) görev yapacaktır. Organizasyonun her aşamasında İl Tertip Komitesi gerekli önlemleri alır. Müsabaka sonuçlarının tescil yetkisi, İl Tertip Komitesine aittir.Doğum tarihleri:Yaş Kategorisi 2009 – 2010 – 2011Yarışmalara katılacak kız ve/veya erkek takımları 7 asil 4 yedek oyuncudan oluşacaktır.Kafile listeleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” hükümlerine göre düzenlenecektir.Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.Yukarıdaki hükümlere uygun şekilde kız ve/veya erkek takımları oluşturularak, EK-1’de yer alan başvuru formu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.Takımları futbol antrenörleri ve/veya beden eğitimi öğretmenleri çalıştırabilir.Organizasyona katılacak tüm sporcular için EK-2’de yer alan veli izin belgesi ve beyan formunun doldurulması zorunludur.Mahalli maçlar müsabaka sistemi: “tek maçlı eleminasyon sistemine” göre oynanacaktır. Müsabakaların berabere tamamlanması halinde, 5’er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada eşitliğin bozulmaması halinde kazanan/tur atlayan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.Mahalli maçlar, 14 Şubat – 08 Mart 2022 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilcilikleri ve Futbol İl Temsilcilikleri (FİT) koordinasyonunda yapılacaktır.Grup maçlarının başlamasına en fazla 5 gün kala, mahalli maçlar sonucunda 1. olan kız ve/veya erkek takımları belirlenecek ve illerini grup maçlarında temsil edeceklerdir.8 grup merkezinde il birincilerinin katılımı ile grup maçları yapılacak ve ilk 3 sırada yer alan takımlar arasında yarı final maçları oynanacaktır.Yarı finallerde ise gruplarında 1. ve 2. olan takımlar, Ankara’da finallere katılmaya hak kazanacaktır.Şampiyonluk maçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oynanacaktır.Grup maçlarına katılmaya hak kazanan takımların malzemeleri, harcırahları (yol, yemek, konaklama vb.) Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından karşılanacaktır. Konaklama için grup ve yarı finallerde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar, finallerde ise TBMM’nin tahsis edeceği tesisler kullanılabilecektir.Maçlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenen halı sahalarda oynatılacaktır. Halı sahaların yetersiz olduğu durumlarda sentetik vb. uygun sahalar kullanılabilir.Covid-19 tedbirleri kapsamında maçlarda HES kodları kontrol edilecektir.Grup maçları, yarı finaller ve finallerde tüm iş ve işlemler analig.gsb.gov.tr portalı üzerinden yürütülecek ve mahalli maçlar dahil katılan tüm sporcular için spor kart çıkarılacaktır.Bu talimatta yer almayan hususlarda TFF oyun kuralları geçerli olacaktır.+90 312 420 77 55+90 312 420 77 3809.00-12.00 / 13.30-18.00TBMM ve Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sayfalarında, Bakanlığa bağlı il ve ilçe Müdürlüklerinde pano ve afişlerde ilan edilecektir.Grup ve yarı final maçlarında bir üst gruba katılmaya hak kazanan takımların sporcularına madalya verilir. Türkiye Şampiyonasında verilecek kupa, madalya ve başarı belgesi, TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecektir. TBMM tarafından birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü takım oyuncularına drone hediye edilecektir.Öncelikle bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları yarışmalardaki puan üstünlüğüne bakılır.İki takım arasında puan üstünlüğü yok ise hükmen yenilgisi olmayan takım üste yer alır.Kendi aralarında yaptıkları yarışmalarda puan eşitliği var ise (Yarışma beraberlikle sonuçlanmış ise), kendi aralarında yaptıkları yarışmadan sonra atılan penaltı atışları sonucunda üstün olan takım üstte yer alır.Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.).Öncelikle puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.Puan cetvelinde puan eşitliği varsa (a bendinde belirtilen gol averajına bakılır (Müsabaka sonunda takımların kullandıkları penaltılar averaja dâhil edilmez).Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlar kura ile derecelendirilir (Takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir kabın içine konularak tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir.)