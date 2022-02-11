SÜPÜRGE DÜNYASI - TAMİR-BAKIM VE YEDEK PARÇA

Isparta'da elektrikli süpürge tamiri bakım onarım, parça değiştirme, motor tamiri gibi çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştiren Süpürge Dünyası'nda yeni elektrikli süpürge de satılıyor.

Süpürgenizin markası ne olursa olsun mutlaka bir çözüm üreten firma tamir yada yedek parça almaya gelen vatandaşların tercih sebebi oluyor.

Çekiş (Vakumlama) proplemleri.

Motor çalışmama arızaları.

Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.

Çalışırken koku vermesi.

Sigorta attırması.

Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki hemen hemen tüm arızaları atölyeye alınarak tamirleri yapılmaktadır.

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Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

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