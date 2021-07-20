VALİ SEYMENOĞLU TRAFİK UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Kurban Bayramı’nın ilk gününde ilimizdeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.Noktalarda trafik denetimi yapan personelin Kurban Bayramını kutlayan Vali Ömer Seymenoğlu sürücülerinde bayramını tebrik ederek, sürücü ve yolculardan seyahatlerinde trafik kurallarına ve salgın tedbirlerine uymalarını istedi. Vali Seymenoğlu yapılan denetimlere verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.Kontrol noktasında mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan görevlilere teşekkür eden Vali Seymenoğlu görevlilerin de kendi sağlıkları için tedbirli olmalarını istedi.Isparta’nın ana arterlerinde görev yapan Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri 24 saat esasına göre görevlerini bayram sonuna kadar sürdürecekler.