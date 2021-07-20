Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

İl Müdürü Gevrek yayımlamış olduğu mesajında, “Ülkemizde Sevinç, paylaşma, kaynaşma ve yardımlaşmanın birlik ve beraberlik içinde en güzel sebeplerinden olan Kurban Bayramı’nı kutlamanın mutluluğu ve sevincini yaşamaktayız.

Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramları büyüklerimiz, gençlerimiz, çocuklarımızla hep birlikte değer yargılarımıza sahip çıkarak geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır.

Zor zamanlardan geçtiğimiz şu süreçte, aramızdaki fiziksel mesafelere rağmen gönül mesafelerimiz her zamanki kadar yakın olacaktır.

Bu bayramın kardeşliğimizin, dirliğimizin artmasına vesile olmasını; ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyor, Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.

