Rektör Çarıkçı’nın “Kurban Bayramı” Mesajı

Milletimizin manevi değerlerinin, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, şefkat, vefa ve merhamet gibi duyguların da güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bu bayramlardan biri olan Kurban Bayramımız bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran, paylaştırangeleneklerimizin, inancımızın güzelliğine dair ne varsa içinde barındıran bir bayramdır.Medeniyetimiz, değerlerinden aldığı ilhamla tarih boyunca mazlumun yanında olmuş vebütün insanlarla ekmeğini paylaşmıştır.Bizi bir araya getiren bu ruh, Milletimize pranga vurmak isteyenlere, Ülkemizin istikbalini karartmaya kalkanlara karşı da biricik ve yegâne zırhımızdır. Milletimiz, milli değerlerine sahip çıkarak ve bağımsızlığından asla taviz vermeyerek, ebediyete kadar bayramlarını karşılamaya devam edecektir.Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapmalı; bayramların içinde barındırdığı nice değeri farkındalık duygusu içerisinde yaşamalı ve yaşatmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle; şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz Milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, yüce Allah’tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.