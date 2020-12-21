Vali Seymenoğlu Nüfus Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Uzun yıllar boyunca Valilik binasında hizmet veren, kapasitelerinin artmasıyla da birimlerini Isparta’daki farklı binalara taşıyarak vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları başladı.Vali Ömer Seymenoğlu, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında İnşaat çalışmaları başlayan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet binası inşaatını yerinde inceledi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.Hizmet binasının 1.000 metrekare alanda Isparta’ya yakışır şekilde yapılacağını kaydeden Vali Seymenoğlu, “Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü şu anda yetersiz fiziki alanlarda hizmet veriyor. Bu yetersizliği fark ederek yeni bir hizmet sunum alanı için gerekli çalışmaları başlattık. Bakanlığımızın ve Özel İdaremizin destekleriyle ortak bir proje yürütüyoruz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü bir araya getirerek tek bir yerde vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. Yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları başladı. Proje şehrimize hayırlı olsun.” dedi.Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 2021 yılı sonunda yeni hizmet binasında vatandaşlarımıza hizmet vermeyi planlıyor.