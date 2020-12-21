GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

​Vali Seymenoğlu Nüfus Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatında İncelemelerde Bulundu

​Vali Seymenoğlu Nüfus Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatında İncelemelerde Bulundu
ISPARTA
37 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Vali Seymenoğlu Nüfus Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatında İncelemelerde Bulundu
Uzun yıllar boyunca Valilik binasında hizmet veren, kapasitelerinin artmasıyla da birimlerini Isparta’daki farklı binalara taşıyarak vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları başladı.
Vali Ömer Seymenoğlu, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında İnşaat çalışmaları başlayan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet binası inşaatını yerinde inceledi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Hizmet binasının 1.000 metrekare alanda Isparta’ya yakışır şekilde yapılacağını kaydeden Vali Seymenoğlu, “Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü şu anda yetersiz fiziki alanlarda hizmet veriyor. Bu yetersizliği fark ederek yeni bir hizmet sunum alanı için gerekli çalışmaları başlattık. Bakanlığımızın ve Özel İdaremizin destekleriyle ortak bir proje yürütüyoruz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü bir araya getirerek tek bir yerde vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. Yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları başladı. Proje şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 2021 yılı sonunda yeni hizmet binasında vatandaşlarımıza hizmet vermeyi planlıyor.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, ağaç ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta, yürüyor ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, ağaç ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ağaç ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: açık hava
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!
COVİD-19 İÇİN YILBAŞI UYARISI ''SAKIN YAPMAYIN!''
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TA
81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?
Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!
Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu
​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIK
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
Yamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi Davraz
UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...
Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te
OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ISPARTA İÇİN VALİLİKTEN YENİ GENELGE
BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK OLAYLARI
Isparta TÜED Başkanı Ersal Görevine Geri Döndü!
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Fiyatlar belli oldu!
Başvurular e-devlet'ten yapılacak
Mahkemeden dijital mal varlığı ile ilgili emsal karar!
Isparta'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
Son dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor..
Son dakika haber: 81 ile yeni genelge! İçişleri yeni kararı duyurdu...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit olduIsparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu19 Aralık 2020
Son dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor..Son dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor..15 Aralık 2020
2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? 2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? 15 Aralık 2020
Mahkemeden dijital mal varlığı ile ilgili emsal karar!Mahkemeden dijital mal varlığı ile ilgili emsal karar!15 Aralık 2020
ISPARTA İÇİN VALİLİKTEN YENİ GENELGEISPARTA İÇİN VALİLİKTEN YENİ GENELGE16 Aralık 2020
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Fiyatlar belli oldu!Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Fiyatlar belli oldu!16 Aralık 2020
Isparta'da ruhsatsız silahlar ele geçirildiIsparta'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi15 Aralık 2020
Başvurular e-devlet'ten yapılacakBaşvurular e-devlet'ten yapılacak16 Aralık 2020
Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'teIsparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te17 Aralık 2020
BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK OLAYLARIBU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK OLAYLARI16 Aralık 2020
Isparta TÜED Başkanı Ersal Görevine Geri Döndü!Isparta TÜED Başkanı Ersal Görevine Geri Döndü!16 Aralık 2020
ANTALYA TARIMINA DİJİTALLEŞME DESTEĞİANTALYA TARIMINA DİJİTALLEŞME DESTEĞİ15 Aralık 2020
"Isparta'da Sonbahar ve Kış Fotoğraf Yarışması""Isparta'da Sonbahar ve Kış Fotoğraf Yarışması"15 Aralık 2020
Covid-19’la mücadelenin fedakar savaşçılarıCovid-19’la mücadelenin fedakar savaşçıları15 Aralık 2020
​MHP İLÇE BAŞKANI MEHMET DEMİREL VE YÖNETİMİNDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET​MHP İLÇE BAŞKANI MEHMET DEMİREL VE YÖNETİMİNDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET15 Aralık 2020
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!17 Aralık 2020
2021 AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?2021 AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?15 Aralık 2020
OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK17 Aralık 2020
Pandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 gerilediPandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi16 Aralık 2020
​EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -4- DARIBÜKÜ KÖYÜ,SÜTÇÜLER DEREYOLU,TOTA YAYLASI​EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -4- DARIBÜKÜ KÖYÜ,SÜTÇÜLER DEREYOLU,TOTA YAYLASI16 Aralık 2020