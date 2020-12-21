Ispartalılar Hafta Sonu Kısıtlamasına Uydu

Hafta sonu kısıtlamalarının başladığı 4 Aralık tarihinden buyana üçüncü hafta sonu kısıtlamasında da Isparta boş kaldı. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü saat 21:00’de başlayarak Cumartesi ve Pazar gününü kapsayıp Pazartesi saat 05:00’e kadar süren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Isparta caddelerine ve sokaklarına sessizlik hakimdi. Isparta halkının kısıtlamaya çok büyük oranda uyduğu görüldü. Vatandaşlar kısıtlama boyunca evlerine yürüme mesafesindeki market ve fırınlardan ihtiyaçlarını karşılayabildiler.Kısıtlama süresince güvenlik güçleri de 56 saat boyunca uygulamalarına devam etti. İl merkezinde yapılan uygulamalarda araçlarıyla yada yaya olarak sokakta bulunan vatandaşlara istisna kişiler arasında olup olmadıkları sorularak gerekli belgeleri ibraz etmeleri istendi.Denetimler sonucunda; 20 kişiye maske takmamaktan, 35 kişiye de kısıtlamayı ihlal etmekten toplam 128 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.Isparta Valiliği olarak kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Kurallara istisnasız uymak mücadeledeki en büyük gücümüz.