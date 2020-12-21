EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET - 5 - KIZILDAĞ MİLLİ PARKI, KARAYAKA KÖYÜ-BEYŞEHİR GÖLÜ, MADA ADASI

Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleye sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak destek olun. Mücadelenin üç basit kuralı var: MASKE+MESAFE+TEMİZLİK Bu dönemde dilediğimiz gibi gezemesek de bizler Isparta’nın güzelliklerini sizler için görüntüledik. Evde kalarak da Isparta’nın eşsiz güzelliklerini görebilirsiniz.Kızıldağ Milli Parkı: Şarkikaraağaç ilçesi sınırları içindedir. İlçe merkezine uzaklığı 6 km mesafededir. 1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ'da bulunan mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından zengin olup, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağıdır. Ayrıca mavi sedirleri ile tanınan milli parkta; ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanmaktadır. Milli parka daha çok rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaretçi gelmektedir.Kızıldağ Milli Parkı, güneyinde Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Beyşehir Gölünü kucaklamaktadır. Gölden esen güney rüzgarları Bebik Vadisi ile Yertutan Mevkii’nden geçerek milli parka ulaşmaktadır. Bu nedenle bol oksijenli temiz havası parkın cazibesini artırmıştır.Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde kiralanabilir bungalov evlerimiz, konteyner evimiz, kamp yapabileceğiniz çok sayıda çadır yerlerimiz ve piknik alanlarımız mevcuttur. 3 - 6 - 9 km'lik yürüyüş yollarımızın da bulunduğu milli parkımıza siz doğa severleri bekliyoruz.Karayaka Köyü : Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Karayaka köyü Beyşehir Gölü kenarındadır. Köye Kızıldağ Milli Parkından yürüyerek ya da araçla ulaşılabilmektedir. Köye Isparta-Konya karayolundan da direkt ulaşılabilir. Klasik bir Anadolu köyü olan Karayaka’nın Beyşehir Gölü kıyısındaki otlakları üzerindeki kayıklar, göle karşı ilginç bir manzara oluşturuyor. Bölge yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek için muhteşem bir manzaraya sahip.Mada Adası : Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası her mevsim görülmesi gereken yerlerden biri. Adaya tek ulaşım yolu kayıklar. Ada sakinlerinin sıra sıra yanaştırdığı mavi kayıklar adada yaşayanlar için çok önemli.T.C.Şarkikaraağaç Kaymakamlığı