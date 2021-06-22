Vali Seymenoğlu Uluborlu İlçesinde Muhtarlarla Buluştu

İlçede ilk olarak Kızılay Mobil kan bağış tırını ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Ardından Uluborlu Kaymakamlığında birimleri bulunan kamu kurumlarında incelemelerde bulunarak görev yapan personel ve vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Zikrullah Erdoğan’ı da ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Uluborlu ile ilgili brifing aldı.Vali Ömer Seymenoğlu ardından Uluborlu ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak önemli açıklamalarda bulundu.Toplantıda Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna, İl Genel Meclisi üyeleri ile ilgili daire müdürleri de hazır bulundu.Toplantıdaki konuşmasına koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, Covid-19 mücadele başarılı çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, aşının salgınla mücadeledeki önemini katılımcılar ile paylaştı. Vali Seymneoğlu aşılama ile bu mücadelenin daha da hızlandığını belirtti. 1 Temmuz tarihi itibari ile normal hayata bir adım daha yakınlaşacağız diyen Vali Seymenoğlu Muhtarlara çevrenizdekilerin aşı olması için sağlık çalışanları ile koordine içinde olun mesajı verdi.Köylerde Pat pat diye tabir edilen tescilsiz tarım araçlarının bilinçsiz kullanım ile kazalara davetiye çıkarıldığını söyleyen Vali Seymenoğlu, bu araçların amacı dışında kullanımının tehlike arz ettiğini, bu tür durumlarda kolluk küvetlerinin gerekli idari işlemi yapacağını kaydetti. Traktörlerin Işıklandırma ve ikaz sisteminin tam olmasına dikkat edilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, traktör kasalarına takılacak reflektör konusunda muhtarlarında duyarlı olmasını istedi. Reflektörün hem sürücülerin hem de yolda seyahat eden diğer sürücülerin güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu muhtarlar toplantısında ayrıca, yardıma muhtaç vatandaşların kaymakamlıklara bildirilmesi bağımlılıkla mücadele, KADES uygulamasının yaygınlaştırılması ve telefon dolandırıcılığı konularında da açıklamalarda bulunarak muhtarlardan destek istedi.Toplantı sonunda muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu’na ilettiler.Toplantının ardından bölgeye has etnografik eserlerin sergilendiği Uluborlu müzesini ziyaret eden Vali Seymenoğlu, burada Isparta il Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilerinden eserler hakkında bilgi aldı.Isparta Vali Ömer Seymenoğlu ardından beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Erten ve eşini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.Vali Seymenoğlu daha sonra ise 14 Temmuz 1997 tarihinde Mardin ilinde sevkiyat sırasında geçirdiği trafik kazasında şehadet mertebesine ulaşan, aziz şehidimiz Astsubay çavuş Fuat Özdemir’in babası Mehmet Özdemir ve Annesi Yurdagül Özdemir evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun Uluborlu ilçe programı geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zincirli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Der’in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti ile son buldu.