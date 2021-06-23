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Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!

Isparta'da düzenlenecek olan büyük fuar SAN-TEK için açılış tarihi verildi...

Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!
ISPARTA
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SANTEK Yapı Dekorasyon Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı
(30 Haziran - 4 Temmuz 2021)

Detay fuarcılık olarak 23 yıldır ISPARTA SANTEK olarak gerçekleştirdiğimiz fuarımız 24.yılında; Yapı Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı olarak, yeni yerinde yeni birçok katılımcı firmayla her geçen sene daha da büyüyerek yoluna devam etmektedir.
Fuarımızı bölgenin en büyük ve modern yapısı olan, yeni fuar alanı GÖKKUBBE Ulusal Fuar ve Kongre Merkezin de gerçekleştireceğiz. Yeni Fuar alanı GÖKKUBBE, 35.000 m2 alan üzerine 7.500-8.000 m2 kapalı alana sahiptir. Aynı zamanda Kongre merkezi ve Konser salonu olarak ta hizmet verecektir. 3 katlı otoparkı, diğer alanlarda açık fuar sergi alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları v.s olacaktır.
Gelişmekte olan ülke ekonomisi içinde Isparta ve Göller Bölgesi’nin sınırlarının dışına açılması ve bölge dışındaki firmalara da bu bölgenin kapılarını açacak fırsatların yaratılması ve bu amaçla alıcılar ile satıcıların her yıl buluştukları ortak bir adres olmak hedefimizdir.
Fuarların ekonomiye doğrudan olan katkılarının yanında çok daha büyük katma değer katkısı olmaktadır. Bilge ekonomisine hareket kazandırmaktadır. Oteller, restorantlar, ulaşım, reklam sektörü ve daha bir çok sektör, fuar aktiviteleri sayesinde hareketlenmektedir. Bunun dışında bölgeler arası işbirlikleri, firmalar arası işbirlikleri gelişmektedir.
Bu hedef doğrultusunda fuarımıza Isparta, Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak ve ilçelerinden de ilgili kişilerin ziyaretini sağlamak için gerekli yerlerle görüşmeler sağlanmıştır. 23 senedir Isparta’nın tek ihtisas fuarı olma özelliğini başarıyla sürdüren organizasyonumuz bu misyonunu kararlılıkla sürdürme yolundadır. Fuarımızın özelliği ihtisas fuarı olması yanı sıra, Isparta halkının ihtiyaçlarına cevap verebileceği bir platform olmasıdır. Genel tanıtım çalışmalarının yanı sıra; fuara gelen ziyaretçi kitlesinin daha profesyonel ziyaretçiler olması için; ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallardan ulaşarak fuarı ziyaret etmeleri sağlanacaktır.
Fuarımızda Yapı Malzemeleri, Dış Cephe Sistemleri * PVC, Ahşap ve Çelik Kapı pencere sistemleri * Cam Balkon, Alüminyum Korkuluk, Panjur * Isı yalıtımı mantolama sistemleri * Otomatik Garaj ve Bina kapıları * Isıtma, Soğutma ve Doğalgaz sistemleri * Asansör , Market dolap ve raf sistemleri * Ev ve Ofis Mobilyaları oturma gurupları * Halı, Perde ve Ev Tekstili * Mutfak banyo dolabı ve aksesuarları * Beyaz Eşya, Ankastreler ve elektrikli küçük ev aletleri * Bilgisayar ve Güvenlik sistemleri * İç ve Dış Mimari dekorasyon ürünleri olmak üzere birçok firma ziyaretçilerimizle buluşacaktır.

FUARI DÜZENLEYEN FİRMA
DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti. yurt içinde her türlü ürünün tanıtılması amacıyla fuar ve sergiler düzenleyen özel bir kuruluştur. DETAY Fuarcılık Ltd.Şti.yurt içinde fuar ve sergi organizasyonları düzenlemek ve her türlü organizasyon faaliyetlerini sürdürebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınması gereken “Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesine” sahiptir.

FUAR TARİHİ
Fuar tarihi  : 30 Haziran - 4 Temmuz 2021
 
FUAR ALANI
Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi  – Batıkent/ISPARTA
SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı, Isparta’nın fuar amacına yönelik olarak, en büyük ve en modern yapısı olan, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi’nde düzenlenecektir. Fuar alanı bürüt toplam 8.000 m2 kapalı, 4.500 m2 açık alandan oluşmaktadır.

 
KATILIMCI PORTFÖYÜ
  • Yapı Ve Dekorasyon Ürünleri
  • Mobilya,Halı ve Ev Tekstili
  • Kapı Ve Pencere Sistemleri
  •  Mutfak Dolap Ve Ekipmanları
  •  Banyo Dolapları, Duşakabin
  • Cam Balkon, Panjur Sistemleri
  • Zemin Kaplamaları
  • Isı, Su, Ses İzolasyon Ürün Ve Sist.
  • Asansör, Otomatik Kapı, Güvenlik Sist.
  • Ferforje, Alüminyum Korkuluk Sist.
  • Doğalgaz Ürünleri
  • Isıtma, Soğutma, Havalandırma
  • Kombi, Panel Radyatörler
  • Güneş Enerji Sistemleri
  • Klima Sistemleri
  • Market Ve Pasta Dolapları
  • Market Raf Sistemleri
  • Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

 
DÜZENLENEN ÖNCEKİ FUARLARDAN FOTOĞRAFLAR

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