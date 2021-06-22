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HAYDİ ISPARTA AŞIYA!
HAYDİ ISPARTA AŞIYA!
ISPARTA
Tarih:
22.06.2021 17:56
G.Tarihi:
22.06.2021 18:07
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ISPARTA'DA AŞI HAKKI BULUNAN HERKESİ İLGİLENDİREN HABER
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Belediyede Covid-19 aşı uygulama noktası kuruldu.
COVID-19 Aşı hakkı olan herkes davetlidir.
ısparta aşı noktası
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