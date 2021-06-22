ISPARTA'DA AŞI HAKKI BULUNAN HERKESİ İLGİLENDİREN HABER

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Belediyede Covid-19 aşı uygulama noktası kuruldu.COVID-19 Aşı hakkı olan herkes davetlidir.