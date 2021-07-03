Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu; Kepeci mahallesi muhtarlığını ziyaret ederek yeni muhtarlık ofisinin hizmete alınma törenine katıldı.Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Mahalle muhtarları, Ziraat Odası Başkanı Müstehattin Can Selçuk ve çok sayıda mahalleli katılım sağladı.Vali Seymenoğlu açılışa katılan Mahalle muhtarları ile bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Kepeci Mahallesi Muhtarı Raşit Gülören, mahalleye hizmet adına, mahallelinin daha rahat iletişimi ve ulaşımı için yeni muhtarlığın hayırlara vesile olmasını dileyerek kendilerini ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılara teşekkür etti.Vali Ömer Seymenoğlu muhtarlık ofisinin yanında bulunan çocuk parkında oynayan çocuklarla vakit geçirerek hatıra fotoğrafı çekildi.