KALECAMPEN'DE FUARA ÖZEL FIRSATLAR! SAKIN KAÇIRMAYIN!

Isparta'da bu yıl 24.sü düzenlenen SANTEK Yapı Dekorasyon Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı'na Kalecapen dolu dolu kampanyalarla girdi.

Kalecampen standında yer alan, cam balkon sistemleri, otomatik kepenk sistemleri, çelik kapılar ve duşakabinlerde muhteşem indirimler sizleri bekliyor.



Kalecampen yöneticisi Okan Demirekin, ürünleri ve kampanyaları hakkına detaylı bilgi vermek için tüm Isparta halkını fuara Kalecampen standına davet ediyor.

Showroom:

Sanayi mahallesi 3255. Sk. No:3 ( Halk Bankası Yanı)

Telefonlar:

''Mekanlarınızı Güzelleştirmek Bizim İşimiz''

Ücretsiz keşif ve uygun fiyat güvencesi ile 4 mevsim uzun ömürlü, kaliteli ve ferah kapalı alanlara sahip olabilirsiniz.















