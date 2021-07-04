Isparta, Almanya’ya 16 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi

2021 yılının ilk yarısında tüm zamanların ihracat rekorunu kıran Isparta, bir büyük başarıya da imza attı: Haziran 2021 tarihinde Almanya’ya 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



-Isparta’nın rotası Avrupa

Isparta’nın dış ticaretteki rotası Avrupa. Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığı ülkeler oldu.

Isparta, Haziran 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ise 4,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında bu değer 19 milyon 535 bin dolar büyüklüğüne erişti.



-‘İş’te Isparta’nın ihracatta ‘Ülkeler Atlası’na yakın plan:



Ülke Hz.’21 Oca.-Hz.’21



ALMANYA 16.058,51 26.265,71

ABD 4.501,52 19.535,97

ANTALYA S.B. 1.773,88 12.697,42

BİRLEŞİK KRALLIK 1.644,07 11.777,66

BULGARİSTAN 746,19 2.428,13

ÇİN 3.328,67 23.845,96

FRANSA 1.941,56 9.026,96

HOLLANDA 356,02 769,61

İSPANYA 2.040,33 8.773,42

İSRAİL 194,06 1.436,14

İSVEÇ 810,11 2.369,49

İTALYA 1.606,18 7.076,39

ÖZBEKİSTAN 2.140,07 54.711,17

RUSYA FEDERASYONU 1.574,92 6.255,38



Toplam 51.029,40 239.858,03