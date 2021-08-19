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Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu

Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
ISPARTA
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Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
Düzenli olarak ilçelere çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu Keçiborlu’da muhtarlarla bir araya gelerek çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu. Toplantı öncesinde Keçiborlu Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada yeni konsept İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu ardından Kaymakam Tahsin Aksu’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ziyareti sonrasında Keçiborlu’da görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla buluşan Vali Seymenoğlu başta koronavirüs salgını tedbirleri ve aşılama çalışmaları olmak üzere önemli konularda muhtarlara bilgi verdi.
Vali Seymenoğlu, “Son haftalarda hem ülkemizde hem de şehrimizde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Elimizdeki rakamlar neredeyse ilk günlere geri döndüğümüzü gösteriyor. Onun için ne olur bu salgının üstesinden geldik gibi bir yanlış anlayışa kapılmayalım. Ne olur bu mücadeleye ilk günkü gibi devam edelim. İlimizde bir ay öncesinin 3-4 katı rakamlara ulaştık. Burada şunu tekrarlamak istiyorum; ne olur maskeden taviz vermeyelim, çok kalabalık ortamlarda çok uzun süre bulunmayalım, temizliğe dikkat edelim. Bunun yanına bir de aşılarımızı olduğumuz takdirde emin olabilirsiniz ki bu mücadeleyi en hızlı bir şekilde lehimize çevirmiş oluruz. Aksi takdirde bu çok daha uzun sürer çok daha olumsuz etkileri ile karşılaşırız. Köylerimizde vatandaşlarımızı uyarmak lazım aşıya ulaşamamak diye bir şey yok arkadaşlar, siz bana deyin ki benim köyümde 10 kişi 15 kişi aşı olacak bize bir sağlık ekibi gönderir misiniz? Gönderelim bu çalışmayı da ne olur yapın, yapın ki önümüzdeki günler, ayları veya yılı kurtaralım. Ama aşıyı yaptırmadığımız takdirde zararımız gün geçtikçe de artıyor” diye konuştu.
Son günlerde ilimizde de yaşanan orman yangınları hakkında da konuşan Vali Seymenoğlu “Bildiğiniz gibi Çandır köyümüzdeki orman yangını 6 gün sürdü. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım, orman yangınlarına karşı duyarlı olmamız lazım. Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda ormanlara giriş yasağı devam ediyor, ormanlarda ateş, mangal, semaver yakmak kesinlikle yasak. Muhtarlardan desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca buradan Çandır köyümüzdeki orman yangınının söndürülmesinde destek veren tüm muhtarlarımıza, tüm belediye başkanlarımıza, vatandaşlarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sütçüler yangınında herkes yardıma koştu. Bu yardımlaşma duygumuzu kaybetmemiz lazım” dedi.
Konuşmasında trafik kurallarına da dikkat çeken Vali Seymenoğlu “Yollarımız eskisine göre çok daha iyi ancak lütfen bu yollarda kurallara uyalım. Vatandaşlarımızı lütfen bu konularda uyarılıp bilgilendirelim” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından toplantıda bulunan muhtarlara söz veren Vali Seymenoğlu iletilen talep ve önerileri dinleyerek not aldı.
 
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