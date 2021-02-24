Vali Seymenoğlu ISUBÜ’ ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ’nin (ISUBÜ) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı/Türkiye (BAKA) iş birliği ile yürüttüğü proje ve üniversitede devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi almak üzere üniversiteye çalışma ziyaretinde bulundu.ISUBÜ rektörlüğünde, tarımı ve teknolojiyi buluşturan Tarım 4.0 projesi hakkında düzenlenen toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.Toplantıda, Isparta’nın önemli bir tarım şehri olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu: “Tarım birinci derecede önceliğimiz, bunu da ISUBÜ ile yürütebilmemiz lazım. Yeni kurulan bir üniversitemiz ama geçmişten bugüne hem akademik alanda hem de fiziki ve arazi anlamında alt yapısı hazır olan bir üniversitemiz. Isparta’nın tarımla yol gitmesi lazım. Elbette sanayiyi de önemsememiz lazım sanayinin de yolunu açmamız lazım ama önceliklerimiz var. Coğrafyanın bize sunduğu, burada yaşayan insanların genlerinde olan atadan bugüne gelen bir tarım kültürü var. Bunu da bilimle buluşturduğumuz takdirde eminim ki Isparta tarımı bir adım daha öne geçecektir. Bu projeyle teknolojiyi tarım arazileri ve çiftçilerimizle buluşturacağız.” dedi.Rektör Diler ise Batı Akdeniz Bölgesi’ni tarımın silikon vadisi yapmayı hedeflediklerini söyleyerek “Endüstri 4.0’ın karşılığı olan Tarım 4.0’ı Ispartamızda ve Batı Akdeniz Bölgesinde uygulayarak dijital teknolojilerin ve bilgi teknolojilerinin tarıma tamamen entegrasyonu ile hem ürün kalitesinde artışı hem de ürünlerin ekonomik artışını hedefliyoruz. Bununla da bölgemizde tarıma farklı bir ivme kazandıracağımız inancındayız. Hedefimiz, Sayın Valimizin destekleriyle Batı Akdeniz Bölgesini tarımın silikon vadisi yapmak.” diye konuştu.Toplantının ardından Vali Seymenoğlu ISUBÜ rektörlük yerleşkesinde devam eden inşaat çalışma alanında incelemelerde bulundu.