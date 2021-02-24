Dünya Eğitim Rehberi ve Arama Motoru uniRank, Dünya üniversitelerinin en iyi İslami kampüsleri listesini yayınladı. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkeleri, kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, iletişim ve ulaştırma ofisleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve 7/24 canlı yaşam alanı ile dünyanın en iyi İslami kampüsleri arasında yerini aldı.

En az lisans veya yüksek lisans derecesi sunması, ulusal ve yerel kuruluşlar tarafından ruhsatlandırılması veya akredite edilmesi, uzaktan veya yüz yüze eğitim formatlarının sağlanması gibi çeşitli kriterlere göre yapılan sıralamada Üniversitemiz, 408 dünya üniversitesi arasından 19. sıraya yerleşti.





