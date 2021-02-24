EĞİRDİR GÖLÜ'NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ

Isparta İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında İlimiz Eğirdir Gölü Soğula , Gençali, Gaziri, Sarıkamış ve Karaot avlak sahalarında 22 Şubat 2021 Pazartesi Günü su ürünleri kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup bölge balıkçı ve balıkçı teknelerinde ruhsat , plaka ve av aracı denetimleri yapılmıştır.,Denetim kapsamında 8 balıkçı, 7 balıkçı teknesi, 2 karaya çıkış noktası ve 4 avlak sahası denetimi gerçekleştirilmiştir.Ayrıca balıkçılarımıza kerevit av yasağı ve kullanılması gereken yasal av araçları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.Eğirdir Gölümüzdeki su ürünleri stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık için avcılarımızın av yasaklarına azami derecede riayet etmesi büyük önem arz etmektedir.Isparta İl Tarım Müdürlüğ