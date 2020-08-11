VALİ SEYMENOĞLU EĞİRDİR’DE ŞEHİT

KARDEŞİNİN NİKAHINA ŞAHİTLİK ETTİ.

Hakkari’nin Çukurca İlçesinde girdiği çatışma sonrası yaralanan ve daha sonra 25 Kasım 2012’de şehit düşen Eğirdir’in Gökçehöyük nüfusuna kayıtlı Ömer TUNÇBİLEK’in kardeşi Şuayip TUNÇBİLEK hayatını Ayşe ÜNAL ile birleştirdi.Bugün saat 10.30’da Eğirdir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen nikah töreninde gelin ve damadın şahitliklerini Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU ve Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK yaparken, Belediye Başkanımız Veli GÖK ise nikahı kıydı.Nikah töreninin ardından genç çiftin evlilik cüzdanlarını Vali Ömer SEYMENOĞLU vererek şu ifadeleri kullandı ‘Damadımızı ve gelinimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah iyi bir aile olurlar, hayırlı evlatlar yetiştirirler. Bu milletin bu devletin hayırlı evlatlara ihtiyacı var. Birbirlerini çok sevsinler, kesinlikle birbirlerini üzmesinler. Bunları yetiştiren bugüne getiren anne ve babalarını üzmesinler, anne ve babaların hukukunu hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ediyorum. Bu duygularla kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. ‘dedi.Vali Ömer SEYMENOĞLU daha sonra Eğirdir’de bazı kuaför esnaflarının yanına giderek koronavirüs tedbirlerini kontrol etti. Vali SEYMENOĞLU, Kaymakam Adem ÇELİK’i ve daha sonrada Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettikten sonra Eğirdir’den ayrıldı.