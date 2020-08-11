Ormanlık Alanlarda Ateş Yakılması Kısıtlandı
Son günlerde sıcağın da etkisiyle meydana gelebilecek doğal afetlerin başında gelen orman yangınları için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle orman yangınlarıyla mücadele kapsamında oluşturulan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu acil başlığıyla toplanarak bazı kararlar aldı.
Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan komisyonda ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıdaki konuşmasında Isparta’nın orman varlığı açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu ormanlarımızı korumak adına her türlü tedbirin alınacağını ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının da sıklıkla denetleneceğini ifade etti.
Toplantıda alınan kararlara göre;
Orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.
Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmeyecek.
Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.