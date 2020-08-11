Ormanlık Alanlarda Ateş Yakılması Kısıtlandı

Son günlerde sıcağın da etkisiyle meydana gelebilecek doğal afetlerin başında gelen orman yangınları için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle orman yangınlarıyla mücadele kapsamında oluşturulan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu acil başlığıyla toplanarak bazı kararlar aldı.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan komisyonda ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıdaki konuşmasında Isparta’nın orman varlığı açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu ormanlarımızı korumak adına her türlü tedbirin alınacağını ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının da sıklıkla denetleneceğini ifade etti.