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Günün önemli haberleri gelişmeleri

Günün önemli haberleri gelişmeleri
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Korkutan açıklama: Antikor işe yaramıyor!
10 Ağustos 2020 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken haberleri gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

 
YENİ NAVTEX
Türkiye Akdeniz’de sismik araştırma yapmak için yeni Navtex ilan etti
Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Navtex ile birlikte Oruç Reis gemisi sismik araştırmalar için Antalya'dan yola çıktı. Kıbrıs’ın batısında kalan bölgede yapılacak olan çalışmalar, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
 
AŞI MÜJDESİ
Erdoğan: Aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gebze'de faaliyete geçen TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış töreninde konuştu. Erdoğan: "Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz" dedi.
 
25 İLDE ENTÜBE YOK
Son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te vakaların yüzde 10 azaldığını belirtti. Bakan Koca, 25 ilimizde entübe hastanın kalmadığını açıkladı.
 
ANTİKOR İŞE YARAMIYOR
Unutmaz: Ağır hastalarda, ortalama 100 kat daha fazla antikor ama iyileştirmiyor
ABD'deki Jackson Laboratuvarı'nda görevli immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz “Salgında Türkiye'de tekrar nisan ayına dönüldüğü anlaşılıyor, çok tehlikeli yeni bir döneme girdik" ifadelerini kullandı. Unutmaz “Hastanede yatan daha ağır hastalarda, ortalama 100 kat daha fazla antikor olduğunu gördük. Bu kişiler antikorlarını geliştirmelerine ve virüsün nötralize edecek kapasitesi olmasına rağmen, virüsü kontrol edememişler. Bu konu üzerinde bizde ayrıca çalışıyoruz.
 
DÜNYA PEŞİNDE
Varank: Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknolojik atılımlarıyla ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Varank “Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor'' ifadelerini kullandı.
 
İPS SAPA GELMEZ ADAMLAR
İnce: Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım
CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce açıklama yaptı. Haftaya Ankara'ya gideceğini belirten İnce, "Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. İpe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor. Hain diyenler, bölücü diyenler.. Kim hain, kim bölücü görecekler" dedi.
 
MASKE TAKMAYANLARA UYARI
Erdoğan: Maske takmayan vatandaşlarımız var, maalesef yanlış yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Salgın tedbirlerine uymayan vatandaşlara tepki gösteren Erdoğan “Maske takmayan, çenesinin altında bulunduran vatandaşlarımız var. Maalesef yanlış yapıyoruz. Vefat edenlerin sayısını görüyorsunuz. Rehavete kapılmanın sonu ya pişmanlık ya da hastalıktır” ifadelerini kullandı.
 
‘TÜRKİYE’Yİ ÖZLEDİK’
İlk Rus kafilesi Türkiye’ye iniş yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen ve normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlayan uçuşlar kapsamında beklenen ilk Rus kafilesi Antalya'ya geldi. 519 kişilik ilk kafile maske takarak uçaktan inerek kalacakları otellere doğru yol alırken, Rus turistler Türkiye'yi çok özlediklerini de ifade etti.
 
SANDIK KAPANDI ORTALIK KARIŞTI
Belarus’ta seçim sonrası muhalefet sokaklara döküldü
Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından sokaklar savaş alanına döndü. Seçimlerin geçersiz olduğunu ve muhalefetin seçimleri kazandığını iddia eden protestoculara müdahale sonucunda çok sayıda gösterici ve güvenlik görevlisi yaralandı.
 
ÇİN’E AĞIR HAMLE
ABD, 41 yıl sonra Tayvan’a resmi ziyarette bulundu
ABD-Çin gerginliğini tırmandıracak yeni bir adım daha atıldı. Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, 41 yıl sonra Tayvan'a en üst düzey resmi ziyaretini Sağlık Bakanı Alex Azar'ı göndererek gerçekleştirdi. Çin ABD'yi 'Tek Çin İlkesi'ne bağlı kalmaya ve Tayvan ile her türlü teması durdurmaya çağırmıştı.
 
Beşiktaş’ı bırakmadılar
Beşiktaş, BirakmamSeni kampanyasında 72 milyon TL topladı
Beşiktaş'ın "BırakmamSeni" kampanyasına destek amacıyla düzenlenen "ÖdülSenin" gecesinde 72 milyon lira değerinde sms ve tişört satışı yapıldığı açıklandı. Canlı yayında Space X'te görev yapan 10 Türk mühendisten 1 milyon 1903 bin TL bağış yardımı geceye damgasını vurdu.
 
MURİQİ HAREKATI
Lazio 18+2 milyon Euro veriyor, Fenerbahçe 25 istiyor
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ve Arnavut menajer Shkumbin Qormemeti, Vedat Muriqi transferine nokta koymak için İstanbul'a geldi. Lazio, Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ve 2 milyon euro bonus teklif ederken Fenerbahçe 25 milyon euro bonservis ücretinde ısrar ediyor.
 
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