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Vali Seymenoğlu, 2021 Yılının İlk İlçe Ziyaretini Yenişarbademli’ye Yaptı

Isparta'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçesi Yenişarbademli’ye 2021 yılının ilk çalışma ziyaretini gerçekleştiren Vali Seymenoğlu ilçedeki kurumları ziyaret etti. İlçede görev yapan muhtarlarla toplantı yaptı.

Vali Seymenoğlu, 2021 Yılının İlk İlçe Ziyaretini Yenişarbademli’ye Yaptı
ISPARTA
G.Tarihi: 12.01.2021 22:38
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Vali Seymenoğlu, 2021 Yılının İlk İlçe Ziyaretini Yenişarbademli’ye Yaptı
İlimizin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçesi Yenişarbademli’ye 2021 yılının ilk çalışma ziyaretini gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu ilçedeki kurumları ziyaret etti. İlçede görev yapan muhtarlarla toplantı yaptı.
Çalışmalarına Hükümet Konağı’ndaki birimleri gezerek başlayan Vali Seymenoğlu birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını isteyerek görevlerinde kolaylıklar diledi. Vali Seymenoğlu incelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. İlçe Kaymakamı Şeyma Polat ile de bir süre görüşen Vali Seymenoğlu, Polat’tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından Yenişarbademli ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Vali Seymenoğlu, muhtarlara; bağımlılıklarla mücadele, sıfır atık projesi, kış tedbirleri, kadına yönelik şiddet, yayla evleri, Açık Kapı birimi, sosyal yardımlaşma, telefon dolandırıcılığı ve koronavirüs tedbirleri konularında bilgi aktararak tek tek söz verdi.
Vali Seymenoğlu, “Çağımızın bir diğer sorunu da bağımlılıklar. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla bu sorunda büyük yol katederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bağımlılıklara, başlamadan müdahale edebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu bağlamda Kızılay ve Yeşilay’ın çalışmalarından faydalanalım.” dedi.
Kadına yönelik şiddet konusunda ise; “Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Lütfen bu konuda hassas olalım. Kadınların şiddete maruz kalmasını önlemek adına eğitim çalışmalarına ağırlık verelim. Kadınların hakkını hukukunu korumak zorundayız. Hedefimiz bunu sıfıra indirmek.” diye konuşan Vali Seymenoğlu, yayla evleriyle ilgili olarak da “Yayla evlerimizi kapatırken tüm önlemleri alalım. Suç ve suçluyla mücadelede kapsamında bu çok önemli. İçlerinde yaşam idame ettirecek şekilde herhangi bir şey bırakmayalım.” dedi.
Valilikler ve kaymakamlıklarda 2018 yılından beri hizmet veren Açık Kapı birimlerinin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Vali Seymenoğlu, kamu kurumlarının hizmetlerine ulaşmada sorun yaşayan, güçlük çeken vatandaşların Açık Kapı birimlerine müracaat edebileceklerini söyledi.
Vali Seymenoğlu’nun önemle üzerinde durduğu bir diğer konu ise yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlarla ilgili konuydu Vali Seymenoğlu; “Vatandaşlarımızdan maddi durumu iyi olmayan, bakıma muhtaç olanlara ulaşmamız ihtiyaçlarını karşılamamız kendilerine destek olmamız lazım. Bu konuda başta kaymakamımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın kapı kapı gezmesini bekliyoruz.” dedi.
Toplantıda, son zamanlarda sağlık kurumlarının adını kullanarak telefon dolandırıcılığı olaylarının artmaya başladığını belirten Vali Seymenoğlu “Son zamanlarda bu olaylar artmaya başladı. Gündemden dolayı da şimdilerde sağlık görevlisi kimliği kullanılarak ikametlere girilip hırsızlık yapıldığı duyumları alıyoruz. Telefonda kendini kamu görevlisi gibi tanıtıp maddi bir şeyler talep eden hiç kimseye inanmayın. Vatandaşlarımızı bu konuda uyaralım.” dedi.
Vali Seymenoğlu toplantıda son olarak koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunarak; “Koronavirüs tehlikesi henüz geçmiş değil bu konudaki tedbirlere harfiyen uymaya devam edeceğiz. Özellikle küçük yerlerde vatandaşlarımız kalabalık şekilde bir araya geliyorlar. Bazı köylerimizde vaka sayıları ciddi şekilde artışa geçti. Köyde yada şehirde olmamız kuralları esnetmemize bir sebep değil. Köyde, ilçede, kasabada, şehirde tüm kurallar geçerli. Koronavirüs salgını geçene kadar mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz.” dedi.
Toplantıda hazır bulunan Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer de kurumlarının sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak ilçede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu ve muhtarlara bilgi verdiler.
Toplantının ardından İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Seymenoğlu tüm görevlilere koronavirüsle mücadelede ve asayişin temininde gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.
Daha sonra Yenişarbademli Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezini ziyaret eden Vali Seymenoğlu tüm sağlık çalışanlarına, koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdikleri üstün gayretlerden ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
Vali Seymenoğlu son olarak Yenişarbademli Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ile görüştü.
 
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