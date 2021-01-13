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Isparta'da önemli duyuru yaptırmayana para cezası var!

Isparta'da önemli duyuru yaptırmayana para cezası var!
ISPARTA
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T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2. Maddesinde yer alan ve aşağıda liste halinde yazılan, 24 Temmuz 1994 tarih ve 22.000 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene yönetmeliğinin 9. ve 11. maddesi gereğince Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerle muayene ve damgalarının yapılması gerekmektedir. Muayene ve damganın yapılabilmesi için Kanuni müracaat süresi 28.02.2021günü sonuna kadardır.
 
Ölçü ve ölçü aletleri sahipleri kullanmış olduğu ölçü aletine göre bağlı olduğu muayene kuruluşuna zamanında müracaat ederek muayene ve damgasını yaptırmak zorundadır. Buna göre;
 
- 2 yıllık damga sürelerini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan Tartı Aletleri, Aks kantarları, Akaryakıt, LPG, Sıkıştırılmış Doğalgaz(CNG), Adblue Ölçek ve sayaçları, motorlu taşıt lastik basınç ölçüm cihazı, demiryolu yük sarnıcı ve vagonlar gibi sayaçları bulunduran kişi ve kuruluşların, Türk Standartları Ensitüsü (TSE) Isparta Temsiciliğine(https://basvuruportal.tse.org.tr) elektronik olarak,
 
- 2 Yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar  (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına (Isparta, Yalvaç ve Şarkikaraağaç) dilekçe ile,
 
- 2 yıllık damga süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (hassas tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine dilekçe ile,
 
- 5 yıllık damga süresini doldurmuş,  2016 ve daha önceki yılarda piyasaya arz edilmiş ısı sayaçlarının tamamı için Yetkili Muayene Servislerine dilekçe ile,
 
          - 10 Yıllık damga süresini doldurmuş, elektrik, su, doğalgaz sayaçları tamir sonrası ilk, periyodik, şikâyet ve stok muayeneleri için; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye tarafından Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne (sso.sanayi.gov.tr) elektronik olarak,
 
28 Şubat 2021 günü sonuna kadar bir dilekçe veya elektronik ortamda başvurarak muayene gününü belirleyen belge almaları gerekmektedir.
 
Diğer taraftan; taksimetre ve takograf cihazlarının periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında periyodik damga süresi dolmadan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yetkilendirilen Muayene Servislerine, müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.
 
Ölçü ve aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır. 2021 yılı için uygulanacak idari para cezası miktarı ölçü aleti türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 669 Türk Lirasından 13.375 Türk Lirasına kadar olup ayrıca ölçü ve ölçü aletlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ile ilgili idari işlem yapılacaktır.
 
İlgililere önemle duyurulur.                                                                                                               
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