11.01.2021 günü saat 08:00 sıralarında Halıkent Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan Gülsüm ULUIŞIK isimli bayan Sidre Mahallesi 4315 Sokak No:171 Merkez/Isparta adresinde ikamet ettiğini, ikametinin giriş katında ikamet eden, Alzheimer hastalığı bulunan, 1942 doğumlu öz babası Hakkı ULUIŞIK’ ın 11.01.2021 günü kayıp olduğunu, ara sıra da evden bu şekilde ayrıldığını, babasının bulunmasını istediğini beyan etmiştir.Görevlilerimizce yapılan araştırmada kayıp şahıs Hakkı ULUIŞIK’ ın 11.01.2021 günü saat 00:30 sıralarında Sidre Tepesi dağlık alana doğru gittiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan aramalarda şahıs 12.01.2021 günü saat 11:00 sıralarında Darıderesi dağlık alanda sağ olarak bulunmuş, gerekli muayenesinin yapılması için 112 unsurları ile tedbir amaçlı hastaneye sevki sağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.