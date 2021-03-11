!! DİKKAT !! ISPARTA İÇİN METEROLOJİK İHBAR!

(ISPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)

Başlama Zamanı : 11.03.2021 18:00 TSİ Bitiş Zamanı :12.03.2021 23:59 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar; bu akşam saatlerinden sonra (11.03.2021 Perşembe) etkili olmaya başlayacak, İsparta il genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (39-61 km/saat) yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (62-88 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

