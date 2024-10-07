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Vali Erin: Filistin'e Destek Yürüyüşündeyiz

Vali Erin: Filistin'e Destek Yürüyüşündeyiz
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Isparta Valisi Abdullah Erin: "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü'nde Yerimizi Aldık"

Isparta Valisi Abdullah Erin, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırıları kınamak ve Filistin'de yaşanan büyük insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü"ne katıldı.

Vali Erin, yürüyüşte yaptığı açıklamada, Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acılara karşı duyarsız kalınamayacağını belirterek, bu zulme karşı durmanın insani bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Erin, "Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu yürüyüşte yer aldık. Soykırıma karşı sessiz kalmamak, mazlumların yanında olmak için buradayız" dedi.

Isparta’da yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Filistin halkına dayanışma ve destek mesajlarıyla sona erdi.

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