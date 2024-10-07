Isparta'da Üretim Planlaması ve Sektör Değerlendirme Toplantısı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen Isparta'da Üretim Planlaması ve Sektör Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’in katılımıyla, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda "Üretim Planlaması ve Sektör Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, İl Müdürü Mehmet Tuğrul, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileri ile üreticiler hazır bulundu.

Toplantıda tarım ve hayvancılık sektöründeki üretim planlamaları ve sektöre ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.