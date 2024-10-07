Altın Fiyatlarında Kritik Hafta: Düşüş Bekleniyor mu?

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasasında yaşanan hareketliliği ve önümüzdeki haftanın kritik gelişmelerini değerlendirdi. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından altın fiyatlarında dalgalanma yaşandığını belirten Yıldırımtürk, hafta sonunda yatırımcıların risk almak istememesi nedeniyle fiyatlarda tekrar bir yükseliş gözlendiğini ifade etti.

Yıldırımtürk, önemli bir jeopolitik gelişme yaşanmazsa Ekim ayının ikinci haftasında altın fiyatlarının bir miktar gerileyebileceğini söyledi. Özellikle altının ons bazında 2 bin 638 dolar seviyesinin kırılması durumunda, fiyatların 2 bin 610 dolara kadar düşüş yaşayabileceğini kaydetti. Ancak 2 bin 665 dolar seviyesinin aşılması halinde fiyatların yeniden yükselişe geçerek 2 bin 670 doları görebileceğini belirtti.

İç piyasada ise ithalatta yaşanan düşüş nedeniyle dış piyasa ile fiyat farkının arttığını dile getiren Yıldırımtürk, bu farkın önümüzdeki günlerde daralabileceğini ve iç piyasada altın fiyatlarının düşebileceğini öngördü. Fiyatların yükselmesi durumunda ise 3 bin 100 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.