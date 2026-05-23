Vali Erin’den Türkiye Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı

Abdullah Erin, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yürütülen vekâletle kurban organizasyonuna destek vererek kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Bağış programı, bugün valilik makamında gerçekleştirildi. Program kapsamında Isparta Valisi Abdullah Erin’in kurban vekâleti, Muharrem Biçer tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi adına kabul edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı vekâletle kurban organizasyonunun büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti. Biçer, organizasyona verdiği destek dolayısıyla Vali Abdullah Erin’e teşekkür etti.

Vali Abdullah Erin ise yaptığı açıklamada, paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatan vekâletle kurban organizasyonlarının önemine dikkat çekti. Yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu belirten Erin, dayanışma kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Program sonunda İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Vali Abdullah Erin’e bağış makbuzu takdim edildi.