Isparta’da Vergi Ödemeleri İçin Bayram Düzenlemesi
Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince vergi ödemelerinde aksama yaşanmaması adına Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü Servisi’nin belirli günlerde hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.
Gelir Bölümü Çalışma Saatleri
25 Mayıs Pazartesi
08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet verilecek.
26 Mayıs Salı (Arife Günü)
08.30 – 13.00 saatleri arasında hizmet verilecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek olan;
- Çevre Temizlik Vergisi
- Evsel Katı Atık Ücreti
- Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
- İlan ve Reklam Vergisi
- Diğer belediye ödemeleri
Vatandaşların belirtilen tarihlerde ödemelerini Gelir Bölümü Servisi üzerinden gerçekleştirebileceği ifade edildi.
Ayrıca belediye veznelerinin yanı sıra vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde yapabilmeleri amacıyla e-Belediye sistemi ve e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabileceği belirtildi.
Önemli Hatırlatma
Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiye edildi.
