Isparta’da Vergi Ödemeleri İçin Bayram Düzenlemesi

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince vergi ödemelerinde aksama yaşanmaması adına Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü Servisi’nin belirli günlerde hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Gelir Bölümü Çalışma Saatleri 25 Mayıs Pazartesi

08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet verilecek. 26 Mayıs Salı (Arife Günü)

08.30 – 13.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek olan;

Çevre Temizlik Vergisi

Evsel Katı Atık Ücreti

Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

İlan ve Reklam Vergisi

Diğer belediye ödemeleri

Vatandaşların belirtilen tarihlerde ödemelerini Gelir Bölümü Servisi üzerinden gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Ayrıca belediye veznelerinin yanı sıra vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde yapabilmeleri amacıyla e-Belediye sistemi ve e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabileceği belirtildi.

Önemli Hatırlatma



Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiye edildi.