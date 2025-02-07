Vali Erin’den Eğitim ve Güvenlik İçin Önemli Açıklamalar

Isparta Valisi Abdullah Erin, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ikinci yarıyılının başlamasıyla ilgili düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler değerlendirildi.

Eğitimde Kalite ve Başarı Hedefi

Vali Erin, eğitim kalitesini artırmanın önemine vurgu yaparak, "Isparta'yı daha nitelikli bir eğitim şehri yapmak için hep birlikte çalışmalıyız. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve velilerimiz, çocuklarımızın başarısı için daha fazla sorumluluk almalıdır." dedi.

Okullarda Güvenlik Önlemleri Güçleniyor

Okullardaki güvenliğe dair önemli adımlar atıldığını belirten Vali Erin, tüm okullarda kamera sistemlerinin merkezi sisteme entegre edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. "Öğrencilerimizin güvenliği için emniyet ve jandarma birimlerimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor." dedi.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık

Bağımlılıkla mücadelede tüm kurumların iş birliği içinde olması gerektiğini belirten Erin, "Bu mücadele yalnızca emniyet ve jandarmanın görevi değil, öğretmenler, veliler ve tüm toplum el ele vermeli." dedi. Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız mesajını veren Vali, "Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!" diye ekledi.

"Isparta’yı Hep Birlikte Tertemiz Yapacağız!"

Vali Erin, okul çevreleri başta olmak üzere emniyet güçlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, "Isparta halkının desteğiyle huzurlu ve güvenli bir şehir oluşturacağız." dedi.

Eğitimde kalite, güvenlik önlemleri ve bağımlılıkla mücadele konularında çalışmalar hız kesmeden devam edecek.







