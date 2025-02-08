Kaya Balık Evi’nden Lezzet Dolu Menüler ve Özel Kampanyalar

Tazelik ve kaliteyi ön planda tutan Kaya Balık Evi, balık severler için hazırladığı özel menüleri ve cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Hem lezzet hem de doyuruculuk açısından zengin seçenekler sunan restoran, misafirlerine keyifli bir yemek deneyimi vadediyor.

Özel Menüler

3-4 Kişilik Lezzet Menüsü

1 kg gözleme, 1 litre kola ve salata ile birlikte 290₺

1 kg gözleme, 1 litre kola ve salata ile birlikte Taze Alabalık

Özel pişirme tekniğiyle hazırlanan porsiyon 225₺

Özel pişirme tekniğiyle hazırlanan porsiyon 3-4 Kişilik Hamsi Menüsü

1 kg hamsi, 1 litre kola ve salata ile 350₺

Kaçırılmayacak Kampanyalar

Çanakkale hamsi 150₺

Kılçıksız sardalya 225₺

Her zaman taze ve lezzetli deniz ürünleriyle hizmet veren Kaya Balık Evi, müşterilerini kaliteyle buluşturmaya devam ediyor. Sipariş vermek veya detaylı bilgi almak için telefonla ulaşabilir ya da Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz.

Türkiye'nin en taze balıkları ve eşsiz lezzetleri artık sofralarınızda! Kaya Balık, sizin ve ailenizin damak tadına uygun menülerle hizmetinizde.