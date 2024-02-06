Vali Baruş'tan Mahalle Ziyaretleri: İnceleme ve İşbirliği

Isparta Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Yedişehitler ve Bahçelievler mahallelerinde önemli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vali Baruş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek asayiş, güvenlik, sosyal yardımlar ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, mahallelerdeki esnafı ziyaret eden Vali Baruş, esnafla samimi bir şekilde sohbet etti.Bahçelievler Mahallesi'nde ise Vali Baruş, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan bir okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik'in eşlik ettiğini belirtti. Vali Baruş'un mahalle ziyaretleri, yerel yönetimle işbirliği ve mahallelerdeki güncel gelişmeleri yerinde değerlendirme amacını taşıyor.