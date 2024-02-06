Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un Miraç Kandili Mesajı

Mübarek üç ayların birincisi olan Receb Ayı’nın 27’inci gecesinde kutlanan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Cenab-ı Hak tarafından Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)’in İsra mucizesine şahit olan bu kutlu gece başta namaz olmak üzere müminlere getirilen müjdelerle doludur.

Müslümanlar için yeryüzünün iki mübarek mabedi olan Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan Arş-ı Ala’ya uzanan bu kutlu yolculuk tefekkür eden ve inananlar için hikmet dolu anlamlar taşımaktadır.

Peygamber Efendimize İlahi lütfun bir tecellisi olarak hediye edilen bu mübarek yolculuğun gerçekleştiği Miraç gecesinin, kendimiz için manevi bir imkân olduğunu anlayarak Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği nimetlerin hikmeti üzerinde tefekkür etmek için güzel bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekmektedir.

Bu mübarek geceyi müminler olarak aramızdaki sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik hislerinin güçlendirilmesi için vesile kılmak Miraç Kandilini manasına uygun bir şekilde idrak ederek kutlamamızı sağlayacaktır.