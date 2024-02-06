Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı

lıIsparta'da akşam saatlerinde Gazikemal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Sedat Öz Gurme önünde gerilim dolu anlar yaşandı. Ara sokaktan hızla çıkan bir araç, normal seyir halindeki bir motosiklete çarpmamak için manevra yaparak park halindeki bir araca çarptı. Ancak, tüm çabalara rağmen motosiklete çarpış kaçınılmaz oldu.Olayın ardından motosiklet sürücüsü, kazadan kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hemen ambulansla hastaneye sevk edildi. Trafik ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparak kazanın şartlarına dair bilgi topladı. Soruşturma başlatılarak, kazanın kesin nedenleri belirlenmeye çalışılıyor.