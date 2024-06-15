Vali Baruş'tan Kurban Bayramı Güvenlik ve Trafik Tedbirleri Açıklaması

Isparta Valisi Aydın Baruş, "2024 Yılı Kurban Bayramı Tatili Güvenlik ve Trafik Tedbirleri" hakkında açıklamalarda bulundu. İşte alınan önlemler ve uygulanacak tedbirler:

Güvenlik Tedbirleri

Emniyet Bölgesi:

Arife Günü (15 Haziran 2024): Vatandaş yoğunluğunun olacağı 5 bölgede (Otogar, İyaş AVM, Centrium Garden, Kafeler Bölgesi, Üzüm Çarşısı) 30 yaya devriye görevlendirilecek. Bayramın 2. ve 3. Günü (17-18 Haziran 2024): Kaymakkapı Meydanı'nda 1 tim Çevik Kuvvet personeli bulunacak. Bayram Süresince (15-18 Haziran 2024): Halkın yoğun olduğu yerlerde toplam 18 ekip (10 Asayiş, 1 TEM, 1 KOM, 1 Narkotik, 1 Çocuk, 1 Göçmen, 1 Gülistan, 1 Halıkent, 1 Sanayi Ekibi) görev yapacak. Bayram Namazı Öncesi (16 Haziran 2024): 10 ekip (4 Asayiş, 1 TEM, 1 KOM, 1 Güvenlik, 1 Gülistan, 1 Halıkent, 1 Sanayi Ekibi) camilerde görev yapacak. Bayram Tedbirleri: 1 İHA, 30 genel hizmet personeli, 14 Asayiş Şube Ekibi, 18 diğer ekip (TEM, KOM, Narkotik, Güvenlik, Çocuk, Göçmen, PMA ekipleri) ve Çevik Kuvvet personeli görevlendirilecek.

Jandarma Bölgesi:

Önleyici Kolluk Faaliyetleri : 794 önleyici kolluk devriyesi, 62 istihbari faaliyet, 13 yol kontrol noktası ve köpek unsurları ile toplam 891 faaliyet planlandı.

: 794 önleyici kolluk devriyesi, 62 istihbari faaliyet, 13 yol kontrol noktası ve köpek unsurları ile toplam 891 faaliyet planlandı. Yol Kontrol ve Arama Faaliyetleri: 24 saat esasına göre 2 daimi yol kontrol noktasında (Havalimanı ve UYUMDER) faaliyetlere devam edilecek.

Trafik Tedbirleri

Emniyet Bölgesi:

Trafik Güvenliği: 162 trafik düzenleme personeli, 34 trafik büro personeli ve 102 diğer birim personeli ile toplam 298 personel görev yapacak. Radar ve Denetim: Mobil radar araçları ve kullanıcı personeli takviye edilecek, hız kontrolü yapılacak. Trafik Yönetimi: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezlerinde trafik denetimi yapılacak. Otoyol ve Devlet Karayolları: Zorunlu haller dışında park etme ihlallerine izin verilmeyecek. Ağır Taşıt Trafiği: Aşırı taşıt trafiği durumunda kamyon ve çekiciler bekletilecek. Trafik Kampanyaları: Sürücülerle yüz yüze temas kurularak çeşitli kampanyalar hatırlatılacak. Bilinçlendirme Faaliyetleri: "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla bilgilendirme çadırları kurulacak. Sivil Denetimler: Otobüs denetimi için sivil personel görevlendirilecek. Havadan Denetim: 2 drone ile havadan trafik denetimi yapılacak. Özel İzin Belgesi: Özel izin belgeleri düzenlenmeyecek, güzergâh ve uygulama noktalarında sıkı denetimler yapılacak.

Jandarma Bölgesi:

Trafik Denetimi: 16 trafik jandarması timi ile 196 trafik denetimi yapılacak. Bu faaliyetlerde günlük ortalama 37 personel ve 15 araç görev alacak.

Vatandaşlara Uyarılar

Yoğun Trafik Dönemleri : Bayram tatilinin başladığı 14-15 Haziran tarihlerinde yoğun trafik beklendiğinden, vatandaşların yola çıkış zamanlarını buna göre planlamaları öneriliyor.

: Bayram tatilinin başladığı 14-15 Haziran tarihlerinde yoğun trafik beklendiğinden, vatandaşların yola çıkış zamanlarını buna göre planlamaları öneriliyor. Trafik Kuralları : Trafikte dikkatli olunması, trafik işaretlemelerine ve görevlilerin uyarılarına riayet edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

: Trafikte dikkatli olunması, trafik işaretlemelerine ve görevlilerin uyarılarına riayet edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Emniyet Kemeri Kullanımı : Emniyet kemeri kaza anında hayat kurtarır, tüm yolculuklarda kemer takılması zorunludur.

: Emniyet kemeri kaza anında hayat kurtarır, tüm yolculuklarda kemer takılması zorunludur. Cep Telefonu Kullanımı : Araç kullanırken cep telefonu kullanılmamalıdır.

: Araç kullanırken cep telefonu kullanılmamalıdır. Uykusuz Araç Kullanımı : Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmelidir.

: Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmelidir. Kolluk Güçlerine Yardım: Kolluk güçlerine ve trafik görevlilerine yardımcı olunmalıdır.

Vali Baruş, tüm Ispartalıların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, sağlıklı ve güvenli bir bayram diledi.