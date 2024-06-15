Isparta’da Karne Heyecanı

2023-2024 eğitim öğretim dönemi, bugün alınan karnelerle sona erdi. Isparta genelinde 76 bin 458 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Aydın Baruş, Şehit Koray Akoğuz İlkokulu’nda öğrencilerin bu coşkusuna ortak oldu.

Karne Töreni ve Halk Oyunları Gösterisi

Şehit Koray Akoğuz İlkokulu’ndaki karne töreni, öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Vali Baruş, sınıflara geçerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Baruş, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Vali Baruş Öğrenci Velilerine Seslendi

Karne dağıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, "2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Bugün öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz. Hepsi çok sevinçli, yıl boyunca sarf ettikleri emeklerinin karşılığını alıyorlar. Tüm eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu tatilde öğrenci velilerimizin, çocuklarının üzerine daha fazla eğilmelerini istiyoruz. Aile olmak çok önemli. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek çok önemli. Evlatlarımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslara devam ederken, aileleriyle de mümkün olduğunca fazla vakit geçirmeleri lazım. Akşamları mutlaka çocuklarımızla birlikte olalım, onlarla sohbet edelim, konuşalım. Çocuklar kendilerini ne kadar değerli hissederlerse, kendilerine olan güvenleri o kadar çok artar. Anne ve baba birlikte olarak, çocuklara değer vermeliyiz," dedi.

Vali Baruş, İlk Yumurtaları Satın Aldı

Karne töreninin yapıldığı Şehit Koray Akoğuz İlkokulu’nun farklı bir özelliği de bulunuyor. "Okuldaki Çiftlik" adlı proje kapsamında, İlk Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle oluşturulan serada çeşitli sebzeler yetiştiriliyor. Ayrıca, okul bahçesinde kümes hayvanlarının bakımı yapılarak elde edilen yumurtalar satılarak okul aile birliği bütçesine gelir sağlanıyor.

Vali Baruş, öğrencilerin bakımını yaptığı tavuklardan elde edilen ilk yumurtaları satın aldı. Konuyla ilgili, “Çocuklarımızın toprakla, toprağın yetiştirdiği ürünlerle tanışması, toprakla temas etmeleri ve tüketmiş oldukları ürünlerin nasıl yetiştiğine dair sağlıklı bilgiler edinmeleri çok değerli. Bu serada önümüzdeki yıllarda da bu üretim faaliyeti devam edecek ve çocuklarımız hayatı gerçek yönüyle tanıyacaklar. Bu projenin ilimiz ve okulumuz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.









