Isparta'da Kumar ve Fuhuşla Mücadele Operasyonu

Isparta'da 12.06.2024 tarihinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilmiş ve kumar oynayan 4 kişiye 25.700 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan bir kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. Operasyonlar sonucunda 5 adrese yapılan baskında 13 kişi fuhuş yapmaktan suçlu bulunmuş ve toplamda 170.560 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 2 kişi hakkında da adli işlem başlatılmıştır. Fuhuş yapılan 4 adres, İl Sağlık Müdürlüğü-Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yapılan yazışmalar sonucunda 90 gün boyunca mühürlenmiş ve kapatılmıştır. Ayrıca, İsparta'da faaliyet gösteren 218 işyeri denetlenmiş ve 4 işyerine mevzuata aykırı faaliyetlerinden dolayı işlem yapılmıştır. Denetimlerin 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiği ve karşılaşılan her türlü olumsuzlukta gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur.