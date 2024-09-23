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Vali Baruş’tan Dolu Zararına Yerinde İnceleme

Vali Baruş’tan Dolu Zararına Yerinde İnceleme
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Vali Baruş’tan Dolu Zararına Yerinde İnceleme

Senirkent ilçesinde 21 Eylül'de meydana gelen dolu yağışı, özellikle Büyükkaca beldesindeki elma bahçelerinde ciddi hasara neden oldu. Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte dolu zararını yerinde inceledi. İlk tespitlere göre, 16 bin dekar elma bahçesi doludan etkilendi. Vali Baruş, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, TARSİM sigortası olan üreticilerin işlemlerinin hızlandırıldığını belirtti. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

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