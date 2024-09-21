Cem Yılmaz’a Gülmenin Maliyeti: Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2 Ekim'de başlayacak Avrupa turnesi ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yılki gösterisi "CMXXIV" ile sahne alacak olan Yılmaz, turne kapsamında yıl sonuna kadar 24 performans sergileyecek.

Bilet Fiyatları Dikkat Çekti

Yılmaz’ın Avrupa turnesi için belirlenen bilet fiyatları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 130 ile 250 Euro arasında değişen biletler, Türk Lirası cinsinden yaklaşık 5.000 ile 10.000 TL aralığında seyrediyor. Bu yüksek fiyatlar, birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Turne Programı Belli Oldu

Turne, 2 Ekim'de Almanya’nın Nürnberg kentinde başlayacak ve 1 Şubat'ta Stuttgart gösterisiyle sona erecek. Gösterinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.



