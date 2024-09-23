Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuru süreci resmen başladı. Program, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimine katkı sağlamak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor. 2025 yılında 5 bin öğrenciye kadar burs desteği sağlanması planlanıyor. Son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2024.

Burs Programının Amacı ve Kapsamı

Program, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunacak, teknolojik yeteneklerini geliştirmek isteyen ortaokuldan lisansüstü düzeye kadar öğrencilere hitap ediyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, dört ana başlık altında burs seçenekleri sunarak, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençlere maddi ve manevi destek sağlamayı hedefliyor:

Yükselen Yıldız Burs Programı: 100 başarılı teknoloji öğrencisine aylık 5 bin TL burs. Eğitmen Mentor Burs Programı: 720 öğrenciye aylık 5 bin TL destek. Sen Geleceksin Burs Programı: Teknolojiye ilgi duyan 300 genç yeteneğe aylık 5 bin TL burs. Eğitim Desteği Burs Programı: 3 bin 880 öğrenciye aylık 3 bin TL burs.

Geleceğin Teknoloji Liderleri Yetişiyor

Bu program, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanında gelişimlerini destekleyerek, onları geleceğin liderleri olmaya hazırlıyor. Burs başvuruları Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2024.

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