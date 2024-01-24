"Öğrencilerimiz, Ulusal Sorunlara SALF’24 Ulusal Forumunda Çözüm Arayacak"

Isparta'nın Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi öğrencileri, büyük bir heyecan ve sorumlulukla hazırlanan SALF’24 Ulusal Forumu'nu başlattı. Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen açılışa, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, forum delegeleri ve birçok davetli katılım gösterdi.Forum, Ekonomi, Eğitim, İnsan Hakları, Ulusal Güvenlik, Dış İlişkiler, Kültür ve Sanat gibi önemli başlıklarda oluşturulan komitelerle zenginleşiyor. Öğrenciler, geri dönüşümden ithalat-ihracata, odaklanma problemlerinden akran zorbalığına, sınır güvenliğinden enerji kaynaklarına kadar geniş bir yelpazedeki konuları ele alacaklar. Forum, dört gün boyunca devam edecek ve gençler, ulusal sorunlara çözümler bulma noktasında aktif rol alacaklar.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, açılış konuşmasında gençlerin bu tür etkinliklerle sadece bilgi sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda düşünce ve çözüm üretme becerilerini de geliştireceklerine inancını vurguladı. SALF’24 Ulusal Forumu, gençlerin ulusal meselelere duyarlılık kazanmalarını, düşünce güçlerini bir araya getirmelerini ve toplumsal farkındalık oluşturmalarını amaçlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.