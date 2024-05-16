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Vali Baruş Hayat Bilgisi Dersinde Öğrencilerle Buluştu

Vali Baruş Hayat Bilgisi Dersinde Öğrencilerle Buluştu
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Öğrencilerden Özel Ziyaret: Vali Baruş Hayat Bilgisi Dersinde Öğrencilerle Buluştu
Isparta'nın Ülkü İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde işledikleri yerel yönetimler konusunu gerçek bir uzmandan dinlemek istediler: Vali Aydın Baruş. Vali Baruş, öğrencilerin bu isteğini memnuniyetle karşılayarak Isparta Valiliği'nde öğrencileri ağırladı.
Buluşmada duygularını dile getiren Vali Baruş, öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilerin yerinde öğrenme isteğinin çok değerli olduğunu vurgulayan Vali Baruş, bu tür etkileşimlerin öğrencilerin bilgi birikimini ve anlayışını artırdığını ifade etti.
Vali Baruş, merkezi yönetimden başlayarak il yöneticilerine kadar olan görevleri öğrencilere detaylı bir şekilde anlattı. Valilerin illerde Cumhurbaşkanını temsil ettiğini belirten Vali Baruş, ildeki tüm müdürlüklerin en üst yöneticisinin Vali olduğunu ve Valilerin geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu açıkladı.
Öğrencilerin merak ettiği konuları da cevaplayan Vali Baruş, uzun bir süre yerel yönetimler ve kişisel hayatı hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, Vali Baruş'un anlatımlarıyla hem derslerinde öğrendikleri konuları pekiştirdiler hem de yeni bilgiler edindiler. Bu özel ziyaret, öğrencilerin hayat bilgisi dersini daha etkili bir şekilde öğrenmelerine katkı sağladı.
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