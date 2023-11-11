Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 85. Yılında Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı, Isparta'da düzenlenen etkinliklerle bir gün boyunca anıldı. Vali Aydın Baruş, resmi anma törenlerinin ardından Atatürk'ü resimlerle ve kitaplarla anlatan sergileri ziyaret etti.Vali Baruş, Garnizon Komutanlığı Müzesi'nde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezerken öğrencilerin eserlerini inceledi ve mini konserle sunulan müzik dinletisini keyifle takip etti.Ardından Vali Baruş, Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesi'nde sergilenen Atatürk konulu kitap sergisini gezdi. Kitaplar aracılığıyla Atatürk'ün hayatına ve liderliğine odaklanan sergi, ziyaretçilere tarih ve kültürle iç içe bir deneyim sunmayı amaçlıyordu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, şehirdeki vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Atatürk'ün mirası ve ilkeleri, bu anlamlı etkinliklerle bir kez daha yaşatıldı.