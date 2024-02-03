Vali Aydın Baruş, Yeni Eğitim Dönemine İlişkin Önemli Mesajlar Verdi

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması öncesinde okullarda ve çevresinde alınması gereken tedbirleri ele aldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve okul aile birliği yöneticileri katıldı.Toplantının açılışında Isparta genelindeki eğitim öğretim durumunu anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un sunumu gerçekleşti. Ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, okullar ve okul çevresinde alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi.Vali Baruş, konuşmasında eğitimin toplumların geleceğindeki önemine vurgu yaparak, "İyi yetiştirilmeyen bir toplumun geleceği parlak olamaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, okullarda güvenlik konusunun da önemli bir husus olduğunu belirtti.Vali Baruş, özellikle öğrenci takibine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın okula devam durumlarını sıkı takip etmemiz gerekir. Okula devam etmeyen bir çocuk maalesef olumsuz alışkanlıklar edinebilir. Bu yüzden okul takibi konusunda sizlere büyük görev düşüyor" dedi.Narkotik suçlarla mücadele konusuna da değinen Vali Baruş, öğrencilerin uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı zehir tacirlerine karşı hep birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı.Vali Baruş, birinci dönemde okullardaki güvenlik konusunda alınan tedbirlerin başarılı olduğunu belirterek, okul servisleriyle ilgili yaşanan sorunlara da değindi. Özellikle kış şartlarında araçların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.Toplantı, okul aile birliği üyeleri ve okul müdürlerinin ilgili birimlere taleplerini iletmesiyle sona erdi. Vali Baruş, okulların güvenliği ve öğrencilerin eğitimi konusunda işbirliği içinde olunması çağrısında bulundu.