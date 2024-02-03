Vali Aydın Baruş, Gülevler ve Vatan Mahallelerini Ziyaret Etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Gülevler ve Vatan mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Gülevler Mahallesi'nde başlayan Vali Baruş, ilk olarak mahalle muhtarlığında muhtar Naci Ökten ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlık ziyaretinin ardından mahallede bulunan esnafları ziyaret eden Vali Baruş, esnaflarla sohbet etti.

Daha sonra Vatan Mahallesi'ne geçen Vali Baruş, burada da muhtarlık ziyareti gerçekleştirdi ve muhtar İzzet Yıldırım ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alışverişinde bulundu. İncelemelerde bulunmak üzere Isparta Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Baruş, mahallede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Aydın Baruş'un mahalle ziyaretleri, yerel yöneticilerle ve vatandaşlarla doğrudan etkileşimde bulunarak mahallelerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.