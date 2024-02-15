Vali Aydın Baruş, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Isparta Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Doğancı ve Keçeci mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ile toplantılar düzenleyen Vali Baruş, asayiş, güvenlik, sosyal yardımlar ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Baruş, mahallelerdeki okulları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.Ziyaretlerinde Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti. Mahalle ziyaretleri, yerel yönetimle vatandaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlayarak mahallelerin sorunlarının doğrudan dinlenmesine olanak tanımaktadır.