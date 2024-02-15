ASKON’da Kınacı Dönemi

Yurt içi ve yurt dışı yaygın şube ağlarıyla 8 binin üzerinde iş insanını bir araya getiren, 20 binden fazla üye işletmesiyle 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan, üyeleri aracılığıyla 10 milyar doların üzerinde ihracata imza atan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Isparta İl Başkanlığı'na iş insanı Hasan Ali Kınacı'yı getirdi.ASKON'un kurucu başkanlığını yapan Mücahit Ramazan Baygün ve emek veren üyelere teşekkür eden Kınacı, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde önemli projelere imza atacaklarını belirtti.Başkan Kınacı, “ASKON gibi yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikleri olan önemli bir toplum kuruluşunun Isparta Şube Başkanlığı görevini bana layık gören Genel Başkanımız Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden geleni, ekip arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. ASKON’un faaliyetleri, kentimiz ve iş adamlarımız için büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğun şahsıma verilmiş olması, marka şehrin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyacağım” dedi.Başkan Kınacı, ekip olarak birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurgulayarak, yeni iş insanlarını ASKON'a katılmaya davet etti.